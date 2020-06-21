Ankara'da kaçak pavyon baskını!

Ankara'da kaçak pavyon olarak işletilen eğlence mekâna yapılan baskında 36 kişiye toplam 113 bin 400 TL ceza kesildi.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı takipte bir eğlence mekânının kaçak pavyon olarak işletildiğini tespit etti.



Ekipler, söz konusu iş yerine yapılan baskının ardından mekanda bulunan 36 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıhha kanunun 282. Maddesi gereğince toplamda 113.400 TL idari yaptırım uyguladı.



Ayrıca iş yerinde yapılan denetimlerin ardından mekan tamamen boşaltılarak kapattırıldı.