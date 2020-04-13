Ankara'da iki gazeteci haber takibi yaptıkları sırada polis tarafından engellendi ve tehdit edildi

Ankara'da iki gazeteci haber takibi yaptıkları sırada polis tarafından engellendi. Şehir hastanesinin açılacağı süreçte kapatılan ve Koronavirüs salgını sırasında tekrar açılmaları talep edilen hastaneler için yapılan eylemi takip eden gazetecilere polis fiziksel müdahalede bulundu. Gazeteciler ayrıca polis tarafından tehdit edildi. Gazetecilerin polis tarafından tehdit edilmesine ve engellenmesine tepki göstere Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, "Saldırlara tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Gazetecilere ve halkın haber alma hakkına karşı yapılan saldırıyı kınayan TGC Ankara Şubesi'nin açıklaması şu şekilde:

"Halkın haber alma hakkı için görevleri başında olan gazetecilere yapılan saldırı kabul edilemez. Ankara'da kapatılan hastaneler için yapılan eylem haberini takip etmek isteyen 2 gazeteci polis tarafından itilerek, "Hadi çek de görelim, sizinle sonra hesaplaşacağız” sözleriyle tehdit edildi.Meslektaşlarımızın haberi takip etmelerini de engelleyen güvenlik güçleri, sözlü tacizlerle de engellemelerine devam etti.

Haber takibi için orada bulunan meslektaşlarımıza açıkça yapılan bu tehditle gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniyor. Meslektaşlarımızı da fişlemek isteyen bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hem meslektaşlarımıza hem de halkın haber alma hakkına yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Ankara Valiliği'ne söz konusu polislerin tespit edilerek, haklarında gereken işlemlerin bir an önce yapılması için çağrıda bulunuyoruz.

Sizler bize saldırsanız da tehdit de etseniz bizler gerçekleri halkla buluşturmaya devam edeceğiz. Tehditlere, baskılara boyun eğmeyeceğiz.

TGS olarak meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu da bir kez daha duyuruyoruz."