Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara genelinde umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak "sivil imamlar" ile iletişim kurdukları ve "yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunduğu" belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 19’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 40 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde 05.03.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

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