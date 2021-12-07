Ankara'da FETÖ operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında 2’si görevde, 1’i emekli, 4’ü ihraç subay, 28’i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2’si ‘mahrem imam’ olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 2’si görevde, 1’i emekli, 4’ü ihraç subay, 28’i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2’si ‘mahrem imam’ olmak üzere 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde 07.12.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."