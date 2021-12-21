Ankara'da FETÖ operasyonu; 26 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, aleyhlerine ifade bulunan; toplamda 26 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Açıklamaya göre, 6’sı ‘mahrem imam’, 6’sı görevde, 4’ü ihraç, 1’i emekli subay, 1’i görevde, 3’ü ihraç, 2’si emekli astsubay, 3’ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, olmak üzere toplamda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.