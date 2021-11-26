Ankara'da ekmeğe zam geldi. 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı.

Başkent'te ekmek artık 2 lira 25 kuruşa satılacak. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bu zammın 3 ay önceki girdi maliyetlerine göre yapıldığını ve bugünkü maliyetlerle zam yapılması halinde ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini belirterek, "Yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil" dedi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, zammı Ankara Valiliği'nin onayladığını bildirerek, bu zam başvurusunun 3 ay önce yapıldığını ve şimdiki maliyetlerle aslında ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini şöyle açıkladı:

"Yıl sonunda bu fiyat giderlerimizi karşılamayacak"

"Yeni ekmek tarifesi aldık. Bugün artık zamlı satılacak. Un fiyatlarının aşırı şekilde yükselişi, diğer girdi hammadde fiyatlarını yükselişi... Geçici olarak zam alındı. Yıl sonunda bu giderlerimizi karşılamayacak, tekrar müracaatta bulunulacak.

"Yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Bu gidişle ne olacağı belli değil. 2 lira 80 kuruş olması lazım. Biz bu tarifeye 3 ay önce müracaat etmiştik. 3 ay önceki girdi fiyatlarıyla hesaplamıştık. 160 liraydı un fiyatları. Şu anda 340-360 lira arasına geldi. Ama bu tarifeye müracaat ettiğimizde maliyeti 160 liraydı. Şu anda 2 lira 80 kuruşa satılması lazım, esnafın hayatta kalabilmesi için."