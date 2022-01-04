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Ankara'da dolmuş ücretine zam yapıldı

Bilet fiyatları 6 liraya kadar çıktı

04 Ocak 2022 15:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nde toplu taşıma zam gelmesinin ardından Ankara'da dolmuşlara da zam yapıldı.

Buna göre, tam ücret mesafeye göre 5 ile 6 lira arasında değişiyor. Dolmuşlarda öğrenci ücreti ise 3 lira oldu.

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