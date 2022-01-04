Ankara'da dolmuş ücretine zam yapıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nde toplu taşıma zam gelmesinin ardından Ankara'da dolmuşlara da zam yapıldı.</p>\n<p>Buna göre, tam ücret mesafeye göre 5 ile 6 lira arasında değişiyor. Dolmuşlarda öğrenci ücreti ise 3 lira oldu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1641298669876-fotoram-it-ac.jpg" alt width="600" height="338" /></p>\n</body>\n</html>