Ankara'da dolmuş ücretine zam yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nde toplu taşıma zam gelmesinin ardından Ankara'da dolmuşlara da zam yapıldı.

Buna göre, tam ücret mesafeye göre 5 ile 6 lira arasında değişiyor. Dolmuşlarda öğrenci ücreti ise 3 lira oldu.