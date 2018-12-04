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Ankara' da bylock operasyonu; 7 gözaltı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı

04 Aralık 2018 12:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda  yapılan açıklamada;  FETÖ/PDY  soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı  olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyon sonucunda,  7 şüphelinin gözaltına alındığı,  gözaltı kararı verilen  diğer  şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin  devam ettiği bildirildi ..

 

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