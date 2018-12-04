Ankara' da bylock operasyonu; 7 gözaltı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda yapılan açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyon sonucunda, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi ..