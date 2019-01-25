Ankara'da ByLock operasyonu; çok sayıda gözaltı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-flex-order="1">Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.</p>\n<p> </p>\n<div class="detail-tools flex-start" style="box-sizing:border-box;font-size:0px;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;margin-bottom:1.5rem;padding-top:1rem;color:#c5c8cd;position:relative;z-index:3;font-family:cnn-sans, Helvetica, Arial;" data-flex-order="0"> </div>\n</body>\n</html>