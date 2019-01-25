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Ankara'da ByLock operasyonu; çok sayıda gözaltı

Hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı

25 Ocak 2019 09:17

Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı.

 

 

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