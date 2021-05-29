Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 faaliyet raporunda rakamlar şişirilmiş!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP dönemi 2018 yılı faaliyet raporunda yanıltıcı ifadeler kullandı. Buna göre kent genelinde kullanılan 2 milyon 258 bin ton asfalt, rapora 8 milyon 252 bin olarak yazıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantıları için hazırlanan, "İşin Aslı" raporunda dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyelerince belediye hizmetlerine yönelik örnek gösterilen 2018 yılı verilerinin faaliyet raporlarına hatalı ya da yanlış işlendiği tespit edildi. ABB’nin 2018 yılı faaliyetlerini içeren raporunda, yıl içerisinde dökülen asfalt miktarı 8 milyon 252 bin 209 ton olarak gösterilirken bu tutarın aslında 2 milyon 258 bin 187 ton olduğu anlaşıldı.

Tuz rakamları da fazla yazılmış

Rapora, benzer bir yanlış veri de karla mücadele için yollara dökülen tuz miktarına ilişkin yazıldı. Buna göre, ABB’nin 2018 yılı faaliyet raporunda yollara 100 bin ton tuz döküldüğü iddia edilse de bu miktarın aslında 60 bin ton olduğu belirlendi.

Hatalı verileri salondaki dev ekrandan Meclis üyelerine gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, verilerin hakedişler hesaplanarak ortaya konulduğunu söyledi. Yavaş, 2018’deki icraatlarla övünen AKP’li üyelere ise "Faaliyet raporuna, ‘8 milyon ton asfalt serdik’ demekle 8 milyon ton asfalt serilmiyor" karşılığını verdi.