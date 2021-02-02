Ankara'da Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi: 69 kişi gözaltına alındı

Ankara Kızılay'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosuna destek vermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolar sürüyor.

Ankara'da düzenlenen destek eyleminde polis basın açıklaması yapılmasına izin vermeyerek gruba müdahale etti. Biber gazı da kullanılan müdahale sırasında yere düşen öğrencilerin olduğu da görüldü.

Sosyal medyada müdahaleye ilişkin paylaşılan videolarda öğrencilerin bir kısmının yerde sürüklendiği görüldü. Bu sırada Kızılay Meydanı'nda trafiğin durduğu belirtilirken, arbede sırasında gözaltına alınan 69 fazla kişi polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan bazı gençlerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırılmaları dikkat çekti. Polisin müdahalesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldılar.

Ankara Valiliği'nden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan haberde, "Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi" bilgisi de yer aldı.