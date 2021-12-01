Ankara'da bir kişi, otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ankara'da Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki işyerinin ortakları <strong>Murat Öztok</strong> ve <strong>H.T.</strong> iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.</p>\n<p>Tartışma sırasında Öztok dışarda bulunan otomobilini işyerine sürerek duvarı yıktı.</p>\n<p>İddiaya göre bunun üzerine H.T, otomobile silahla ateş açtı. İsabet eden kurşunla ağır yaralanan Öztok kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesi'nde vefat etti.</p>\n<div id="3Th99OGQ" class="inread" data-google-query-id="CJbU-a2pw_QCFTWIOAodY-sHwg">\n<div class="content-text ads-40wes">\n<p>Polisin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi. (AA)</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>