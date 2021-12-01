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Ankara'da bir kişi, otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

Polisin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi

01 Aralık 2021 22:21

Ankara'da Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki işyerinin ortakları Murat Öztok ve H.T. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Öztok dışarda bulunan otomobilini işyerine sürerek duvarı yıktı.

İddiaya göre bunun üzerine H.T, otomobile silahla ateş açtı. İsabet eden kurşunla ağır yaralanan Öztok kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Polisin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi. (AA)

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