Ankara'da bir kişi, otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

Ankara'da Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki işyerinin ortakları Murat Öztok ve H.T. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Öztok dışarda bulunan otomobilini işyerine sürerek duvarı yıktı.

İddiaya göre bunun üzerine H.T, otomobile silahla ateş açtı. İsabet eden kurşunla ağır yaralanan Öztok kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesi'nde vefat etti.