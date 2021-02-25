Ankara'da bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Ankara’nın Mamak ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının yeni taşındığı evinde erkek arkadaşı tarafından ölü bulunduğu öne sürüldü.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir erkek dün taşındığın evine akşam saatleri üzerinde geldi.

Evinin kapısını açan yabancı uyruklu erkek, henüz kimliği tespit edilemeyen kadın sevgilisini yerde yatarken buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soba zehirlenmesi şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, ölen kadının kafasının arkasında kan izinin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, şüpheli adamın kanında karbonmonoksit tespiti yapmak için hastaneye götürdü. Yabancı uyruklu kadının cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırdı. Olay yerine gelen kadının akrabaları ise fenalık geçirdi. (İHA)