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Ankara'da bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Temsili fotoğraf

03 Mayıs 2022 22:00

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Çukurambar Mahallesi’ndeki Budapeşte Caddesi'nde bulunan Kayın Apartmanı’ndaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan I. isimli kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Sultan I'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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