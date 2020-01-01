Ankara'da bir apartmanda yangın; 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Karapürçek Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, evdeki iki kişiyi dışarı çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri içeriden çıkarılan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirlerken diğerini ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti. Binadaki yoğun dumanı tahliye edip içeri giren itfaiye ekipleri, iki kişinin daha cenazesiyle karşılaştı. Bu arada yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Binanın üst katlarında oturan ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi de sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Yangının çıktığı dairenin sahibi Hüseyin Koçer’in yangın sırasında oğlunun evinde misafirlikte olduğu öğrenilirken, yangında ölenlerden birinin, Koçer’in torunu Semih Aktaş olduğu tespit edildi. Yangında ölenlerin Semih Aktaş’ın arkadaşları Seyfi Güngör ve Naci Cankurtaran ile binada oturan Rahmi Yozgat olduğu belirlendi.

Evde inceleme yapan ekipler yangının elektrik sobasından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Komşuları, evde mahsur kalan genci kurtarmaya çalışırken ölmüş

Bu arada yanan evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak “Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni” diye bağırması üzerine binanın üst katında oturan Rahmi Yozgat’ın aşağı inerek yardım çağrısında bulunan genci kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yozgat’ın alevler içindeki daireye girmeye çalıştığı sırada yoğun dumandan etkilenip yere düştüğü, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kapının yanında öldüğü belirlendi.

MHP, AKP ve CHP'lilerden ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

AKP'li Yıldız, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Haber aldıktan sonra tüm teşkilat ve milletvekilleriyle birlikte yaralıları ziyaret ettiklerini ifade eden Yıldız, “Biz olayı haber alır almaz gerek Altındağ Belediye Başkanı, gerek bütün teşkilatlarımız, vekiller bir şekilde haber almaya gayret ettik. Bize gelen ilk bilgi üç ayrı hastanede yaralıların bulunduğu üzerineydi ve 4 vatandaşımızı kaybettiğimizin haberini aldık. Biz hemen yaralılarımızı ziyarete koştuk. Ben evvela Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeydim. Orada bir yaralı teyzemizle görüştüm. Kendisi bana eşinden haber alamadığını, eşinin dumanların içinde kaybolduğunu söylemişti. Ne yazık ki ben buraya geldiğimde eşini kaybettiğimiz bilgisini aldım. Teyzemizin henüz haberi yoktu. Amcamız da buradaki gençleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmiş. Pek çok açıdan üzüntü verici bir hadise. Yeni yıla böyle bir başlangıç yapmak hepimizi üzdü. Bazı vatandaşlarımız da dumandan etkilenmiş. Dumandan etkilenen 2 vatandaşımızı da gördük. Onlara da ilgili tetkikler yapıldıktan sonra taburcu olma işlemleri yapılacaktı. Bir diğer bilgi ise İbn-i Sina Hastanesinde hastamızın bulunduğuna dair. Onları da inşallah peyderpey ziyaret edeceğiz. İlk malumatlarım bu şekilde” dedi.

Hayati tehlikesi olan yaralının bulunmadığını söyleyen Yıldız, “Bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Bilgi almayı sürdürüyorum. Bu esnada da gelip buradan bilgi alalım dedik. Akabinde devam edeceğiz. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: “Yanıklar kemiklere kadar inmiş”

Binada incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, Adli Tıp Merkezinin tüm personeliyle çalıştığını belirterek, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaya, “Ankara’nın, ülkemizin ve vatandaşlarımızın başı sağolsun. Hastanedeki yaralıların yanından geliyoruz. Yaralılardan birinin durumu iyi. Ağır yanık olan kadın arkadaşın Gülhane Yanık Merkezine sevkini yaptırdık. Tehlikeli bir yanık. Adli Tıptaki çalışmalar başladı. Birinin kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespiti yapılan birazdan ailesine teslim edilecek. Diğer iki kaybettiğimiz canımızın yanıkları kemiklere kadar inmişse de bugün DNA testi yapılarak ikisi de aileye teslim edilecek. Dördüncü kişiyi hastanede kaybettik. Hastanede ölüm tutanağı düzenlendikten sonra Adli Tıpa teslim edilecek. Adli Tıp, kimlik tespiti yaptıktan sonra o da aileye teslim edecek. Bugün tüm Adli Tıp çalışanları görev başındalar. Muhtemeldir ki bir kısım cenazeler kaldırılabilir, bir kısmı da yarın kaldırılacaktır” şeklinde konuştu.



