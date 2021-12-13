Ankara'da "Barınamıyoruz Hareketi" eylemlerinde gözaltına alınan 86 öğrenciden 23'ü serbest bırakıldı

Ankara’da yetersiz yurt imkânları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı "Barınamıyoruz" eylemini gerçekleştirmek isterken gözaltına alınan 86 üniversite öğrencisinden 23’ü serbest bırakıldı. Konur Sokak’ta gözaltına alınan 23 öğrenci, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Yurtların yetersizliğini, ev kiralarının yüksekliğini ve hayat pahalılığını protesto etmek için Ankara’ya gelen öğrenciler, şehir girişinde iki ayrı noktada gözaltına alınmıştı. Ankara’daki öğrenciler ise Konur Sokak’ta eylem yapmak isterken polisin müdahalesiyle ters kelepçe takılarak gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü. Gözaltına alınan öğrenci sayısının 86 olduğu bildirilmişti.

Konur Sokak’ta gözaltına alınan 23 öğrencini tamamı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.