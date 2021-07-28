Ankara'da askeriyedeki ormanlık alanı ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Şüphelinin nöbet kulesindeki askerin dikkati sayesinde fark edilen yangında suçüstü yakalandığı belirtildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçede bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na ait ormanlık alanda meydana geldi. İlçede yaşayan Kemal Ünal Y. (28), komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

İddiaya göre; buradan kışla içindeki otları tutuşturan Kemal Ünal Y., yangın çıkardı. Yangını nöbet kulesinde bulunan bir asker fark etti. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle arazideki 6 ağaç ve bazı güvenlik kameraları zarar gördü.

Sabotajı gerçekleştiren Kemal Ünal Y. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal Ünal Y.'nin geçmişte zihinsel engelli raporu bulunduğu daha sonra raporun iptal edildiği öne sürüldü.

Kemal Ünal Y.'nin Polatlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.