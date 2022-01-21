Ankara'da asistan hekim Ertan İskender'i bıçaklayan sanığa 16 yıl hapis cezası

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadan sanığa "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıl, "hakaret" suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde çalışan asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021 tarihinde hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına maruz kaldı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Saldırının ardından İskender, hekimliğin çok zor bir meslek olduğunu söyleyerek istifa etmişti.

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