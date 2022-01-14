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Ankara'da 84 suçtan 185 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

14 Ocak 2022 10:26

Ankara'da, 84 suçtan hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan firari Y.Y. yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarında Y.Y.’nin, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığını ve hakkında arama kararı olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Y.’yi gözaltına aldı. Y.Y.’nin birçok şehirde ‘dolandırıcılık’ suçuna karıştığını ve mağdur ettiği kişiler olduğunu belirleyen ekipler, 84 suçtan kesinleşmiş 185 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Y.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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