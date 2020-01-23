Ankara'da art arda depremler

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğinin 13 kilometre olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi, 08.55'te merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ankara Valisi'nden açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok, ekiplerin sahadaki incelemeleri devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kişisel sosyal medya hesabından, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu. Saat 06.42'de de merkez üssü yine Akyurt olan 3.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem olmuştu.