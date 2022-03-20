Ankara'da 23 Mart'a kadar trafiğe kapalı yol uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) çalışması nedeniyle İstanbul Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı bağlantı yolunun 23 Mart Çarşamba’ya dek trafiğe kapatıldığını bildirdi.

ASKİ, kanalizasyon ve yağmur suyu hat çalışmaları nedeniyle kapanacak yollar hakkında duyuru yaptı. ABB’nin duyurusu şöyle:

“İstanbul Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı bağlantı yolunda (Çevik kuvveti geçince İstanbul istikameti Akköprü Kavşağı) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) başlattığı kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasından dolayı 20 Mart 2022 Pazar günü ile 23 Mart 2022 Çarşamba günleri arasında yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Bu süre zarfında siz değerli Başkentlilere alternatif yolların kullanılmasını önemle rica ederiz.”