Ankara’da 2 No'lu Baro'nun kuruluşu için başvuru yapıldı

Ankara’da ikinci baronun kurulması için 2 bin 50 avukatın imzası ile Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 il barosunun itirazlarına rağmen yasalaşan ‘çoklu baro’ düzenlemesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte İstanbul’da ikinci baronun kuruluşu gerçekleştirilirken, özellikle ‘genç avukatların’ üyeliğini hedefleyen ve uzun zamandır çalışma yürüten Ankara 2 No’lu Barosu da gerekli 2 bin imza sayısını geçti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği'ne teslim etti.

Korkmaz, "Bu kadar meslektaşımızın bir araya gelmesi ve ortak bir irade sergilemesini çok değerli buluyoruz. Bizim kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 2 bin 50 sayısı Anadolu’daki bir kentte kurulan baronun neredeyse kırk bir katı kadar bir sayıya sahip. Aynı zamanda da yeni kurulmuş olması hasebiyle Türkiye’nin en genç barosu unvanına da sahip” dedi.

Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

“Birimizin eksiğini bir diğeri tamamlayabilirse meslektaşlarımız için daha iyisini yapmış olacağız. Bu süreçte geçici bir yönetim kurulu söz konusu olacak, devamının da genel kurulumuz için yasal süreç işletilecek. Akabinde de avukatların sorunları için çalışacağız.”