Ankara'da, 150 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştiriliyor

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi sınırları içindeki Akköprü’de bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait, 150 bin metrekarelik alan ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, özelleştirilmesine karar verildi. Alanın, konut ve ticaret alanı olarak özel kullanıma açılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Hazine adına kayıtlı yaklaşık 150 bin metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliklerini onayladı. Söz konusu alanın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile konut ve ticaret alanı olarak özel kullanıma açılması planlanıyor. (ANKA)