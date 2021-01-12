Ankara'da 12 gündür kayıp olan Elif, bulundu

Ankara'da yılbaşı akşamı evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Keskin (22), polis tarafından arkadaşının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.



Elif Keskin, 31 Aralık yılbaşı akşamı Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Elif Keskin, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.