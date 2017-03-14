Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ergün Şahin, darbe soruşturmasının koordinatörlüğüne getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ergün Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının koordinatörlüğüne getirildi.

DHA'nın haberine göre atamalarda, FETÖ soruşturmalarını yürüten ekibin başındaki Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ile aynı büroda görev yapan KPSS soruşturmalarının savcısı Yücel Erkman'ın yerlerinin değiştirilmesi dikkat çekti.

Ankara Adliyesi’nde, Yüksel Kocaman’ın başsavcı olarak atanmasının ardından, beklenen görev değişimi, adliyenin internet sitesinden yayınlanarak duyuruldu. Yeni değişikliğe göre; Ankara Başsavcı Vekili Ergün Şahin darbe soruşturmasının koordinatörü oldu. Şahin geçtiğimiz ay Ankara Başsavcıvekilliğine getirilmişti.

İki kritik savcının yeri değiştirildi

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun başına getirildi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı da İşçimen’in koltuğuna oturdu.

KPSS savcısı da gitti

KPSS yolsuzluklarına yönelik yaptığı soruşturmalarla tanınan ve bugüne kadar sınav yolsuzluklarıyla ilgili 10 ayrı dava açılmasını sağlayan savcı Yücel Erkman da Zamanaşımı Bürosu’nda görevlendirildi.