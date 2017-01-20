Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’a tenzili rütbenin nedeni Hakan Fidan mı?

HSYK 1. Daire’nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ı görevden alarak, tenzili rütbe ile Yargıtay’a düz savcı olarak atanması Ankara'da sürpriz olarak yorumlandı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Deniz Feneri soruşturmasında soruşturmada 'örgüt ve dolandırıcılık' suçlarına takipsizlik kararı vermesiyle tanınan Kodalak’ın görevden alınmasının arkasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı 15 Temmuz darbe girişiminde tanık olarak çağırma girişimi, Başbakan Binali Yıldırım’ın şu an başdanışmanı olan ve yargıda cemaat yapılanmasında rolü bulunduğu iddia edilen Birol Erdem’in "şüpheli" olmak yerine, tanık yapılması ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirafçı olan eski HSYK üyelerine ilişkin “doğruyu söylemiyorlar” çıkışının yattığı öne sürüldü.

Kodalak’ın yerine Erdoğan’ın hapis yattığı cezaevinin savcısı olan ve şu an Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan Yüksel Kocaman getirildi.

HSYK, dün sürpriz bir şekilde 16 kişilik bir kararnameye imza attı. Ankara, Mersin, Artvin, Tokat, Sakarya, Van, Tunceli, Mardin ile Gebze, Salihli, Manavgat, Polatlı, Bafra, Şebinkarahisar ve Pazar Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda değişim yaşandı.

2014’te atanan Kodalak’ın görevden alınmasına neden olan iddialar şöyle:

Bakanlıkla ters düştü: FETÖ soruşturmaları yöneten Kodalak ile Adalet Bakanlığı arasında uzun süredir anlaşmazlık olduğu konuşuluyordu.

Fidan krizi: Aralık’ta MİT Müsteşarı Fidan’ın 15 Temmuz kapsamında tanık olarak ifadeye çağrıldığı haberleri çıktı. Bunu yalanlayan Kodalak, “Henüz talepte bulunmadık” dedi. Kodalak’ın savcıdan gelen davet edilme yazısını imzalamayıp beklettiği konuşuluyordu. Bir iddiaya göre de davet yazısı gitti, ancak MİT’ten gelen tepki üzerine yazı geri çekildi.

Birol Erdem’in korunması: Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem’in FETÖ soruşturmasında tanık yapılmasının Saray’ın tepkisini çektiği dile getiriliyor. Bizzat Erdoğan’ın Erdem’in şüpheli yapılmasını istediği, ancak bunun gerçekleşmemesinin Kodalak ile ipleri kopardığı öğrenildi. Kodalak’la yakın arkadaş oldukları belirtilen Erdem’in korunduğu iddia edildi. Erdem, cemaatin yargıda hızlıca örgütlenmesinde önemli rol oynadı.

İtirafçılar açıklaması: Görevden almanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itirafçı olan bazı yargı üyelerine ilişkin “Bunlar doğru konuşmuyor. Gayet iyi aldatmacıyı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu” çıkışından hemen sonra gelmesi de dikkat çekti. Erdoğan’ın bu sözleri ile eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’u kastettiği konuşuluyor. Okur, 7 Şubat MİT krizi ve 17 Aralık operasyonlarına karşı hükümetin yanında yer aldığını söylemiş, ancak tahliye edilmemişti. Diğer yandan kopyala yapıştır ifade veren üç eski HSYK üyesi tahliye olmuştu.