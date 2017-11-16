Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: 17-25 Aralık milat değil, ana kriterimiz Bank Asya

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AKP'nin 'FETÖ' ile işbirliği yaptı iddiaları hakkında "Kandırıldık" diyerek milat ilan ettiği 17-25 Aralık soruşturmalarını toptan bir kriter olarak görmediklerini belirtti. Başsavcı Kocaman, “Örgütün yönetici takımını alalım, adam himmet toplamış, örgüt adına toplantılar düzenlemiş. Sohbetleri o organize etmiş. Bu kişi 17-25’ten önce de sonra da sorumludur” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, makam odasında adliye muhabirlerine FETÖ davalarıyla ilgili bilgi verdi. Ankara’da 15 bin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini dile getiren Kocaman, bunların büyük çoğunluğuna operasyon yapıldığını, ancak yüzde 25’lik bir kısmının halen durduğunu kaydetti. Kocaman, “Bu kullanıcıların büyük bir bölümü soruşturmalara konu edildi. Ancak Emniyet ve ilgili kurumlardaki yoğunluk nedeniyle bunların tamamına adli soruşturma açılamadı” dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bir FETÖ davasında “sempatizan” diyerek üyelikten yargılanan kişiye beraat vermesiyle ilgili kararın sorulması üzerine Kocaman, “Ben bu kararı eleştiriyorum” ifadesini kullandı. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararının doğru olmadığını savunan Kocaman, şunları söyledi:

Yargıtay’ı eleştirdi

“Normal bir vatandaş dini duygularla, FETÖ’cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiş. Bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama örneğin terörist ele başının talimatı sonrası Bank Asya’ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Başsavcı Kocaman: 17-25 Aralık milat değil karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ndan geçene kadar, biz şu anda aynı kriterlerle devam ediyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda geçer, o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi etkilemez. FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde devam edeceğiz.” Kocaman, FETÖ soruşturmalarında uygulanan 17/25 Aralık 2013 tarihinin esas kabul edilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Ana kriter Bank Asya’

“17/25 FETÖ örgütü için toptan kriter olmamalı. Örgütün yönetici takımını ele alalım; adam himmet toplamış, örgüt adına toplantılar düzenlemiş. Sohbetleri o organize etmiş. Bu kişi 17/25’ten önce de, sonra da sorumludur. 40 yılın sorumluluğu vardır. Ama vatandaş bu örgütün gerçek yüzünü görünce araya perdeyi çekmiş. Yönetici takımı bilerek ve isteyerek örgütün içinde kalmış ve örgütün eylemlerini organize etmiş. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. 17/25 örgütle ilgili genel bir milat değildir. Bizim bahsettiğimiz normal vatandaş için değil. Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17/25’ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. Örgüt başının talimatıyla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüpheli. Fakat 17/25’ten önce bu kavgalardan önce, adam konut kredisi çekmiş, daire almış. 17/25’ten sonra da taksitlerini ödemeye devam ediyor. Bir şey demiyoruz. Ne yapsın adam.”

Hız savunması

FETÖ’nün yeterince tanınması halinde örgütün iç yüzünün daha kolay anlaşılacağını belirten Kocaman şunları söyledi: “2014 Ocak’ını düşünün. Cumhurbaşkanımız, başbakan, hükümet, bakanlar ve herkes televizyonlarda bunları anlatıyor. Diyeceksiniz ki niye banka hemen kapatılmadı. Yüzlerce, binlerce kripto FETÖ’cü oralardayken, kararlar alınamadı. Bu nedenle gecikti. Samanyolu TV’nin Türksat’tan çıkarılma kararı çok önceden alınmasına rağmen, gereği yapılamadı. Her yerde kripto FETÖ’cü olduğu için, devlet adımlarını hızlı atamadı. Bizim borçlar hukukunda bir tabir vardır. Orta zekâlı, iyi niyetli, dürüst, objektif üçüncü kişi özelliklerini taşıyorsanız bunu görürsünüz hemen. Bir sağlık probleminiz yoksa, bunu görmeniz lazım.”

‘Sert eleştiri yapmadım’

Başsavcı Kocaman, açıklamalarının haber sitelerinde haber olmasının ardından dün yazılı bir açıklama yaparak, sözlerini “düzeltti”. Adliye muhabirleri ile sohbet toplantısında konuşulan konuların, bir kısım medya organlarında maksadını aşar şekilde “Başsavcıdan Yargıtay’a eleştiri” başlığıyla yer aldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Yargıtay 16. Ceza Dairesinin vermiş olduğu karara ilişkin yaptığımız değerlendirme, hukuki olarak farklı bir bakış açısını dile getirmekten ibarettir. Medyada yer aldığı şekilde, ‘Yargıtay’ın kararı ile ilgili sert bir eleştiri’ asla söz konusu değildir.”

AKP’nin miladı da kriteri de başka

AKP’nin en önemli isimleri, defalarca 17-25’in kendileri için bir milat olduğunu söylemişti. Bu açıklamalardan en net olanlarından birisi, Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen sene 13 Ağustos’ta medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmaydı. Yıldırım, “Bizim için milat 17-25 Aralık’tır” demiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın aksine şu ifadeyi kullanmıştı: “Bizim için ölçü 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ ile ilişkinin sürdürülmesidir.”