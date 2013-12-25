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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TCDD soruşturmasını doğruladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler hakkına soruşturma başlatıldığını belirtti

25 Aralık 2013 19:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TCDD'nin yaptığı bazı ihalelerle ilgili ihbarlar üzerine bir soruşturma yürütüldüğünü ancak konu hakkında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TCDD'nin yaptığı bazı ihalelerle ilgili ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği belirtilen açıklamada, soruşturma hakkında bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Soruşturmanın, CMK'nın 157. maddesi doğrultusunda "gizlilik" çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, haberdeki bilgilerin nasıl elde edildiğinin anlaşılamadığı, soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

 

TCDD'den açıklama

 

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde TCDD hakkında ithamlar içeren haberler çıktığı, aynı haberlerin internet sitelerinde de yer aldığı ifade edildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerde, şüpheli oldukları iddia edilen TCDD Genel Müdürü dahil olmak üzere Kuruluşumuzdan diğer bazı isimlere de yer verilmiş olup, haklarında soruşturma yapıldığı yönünde ifadelere yer verilmiştir. Bugüne kadar Kuruluşumuzdan hiç kimsenin ifadesine başvurulmamıştır.

İsimleri yazılarak zan altında bırakılan Kuruluşumuz çalışanlarının iddialara ilişkin yasal hakları saklıdır."

Öte yandan TCDD Genel Müdürü Karaman da kızının düğününün Haliç Kongre Merkezinde yapıldığını ifade ederek, "Düğüne ait masraflar ile İngiltere'deki harcamalar tarafımızca karşılanmıştır. Buna ilişkin faturalar ve ödeme belgeleri bende mevcuttur" dedi.

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