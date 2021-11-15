Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.