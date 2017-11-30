Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu belgeleri için soruşturma başlattı

Ankara Cumhururiyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığını belgeleri isteyerek, soruşturma başlattı.

Başsavcılık, ilgili tüm belgeleri yazılı olarak istedi.

CHP'nin önerisi reddedildi

CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerdeki iddiaların araştırılması amacıyla mecliste komisyon kurulması önergesi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.