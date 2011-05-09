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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: AÇIKLAMA YAPILMAYACAK ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 18:03

-ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: AÇIKLAMA YAPILMAYACAK ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturmayla ilgili bugün bir açıklama yapılmayacağını bildirdi. Başsavcılık yetkilileri, kamuoyundaki beklentiye paralel olarak soruşturmayı bir an önce tamamlamak istediklerini belirtti. Soruşturmaya ilişkin, bugün bir açıklama yapılmayacağını ifade eden yetkililer, soruşturma tamamlandığında kamuoyunun en kısa sürede bilgilendirileceğini ifade etti.

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