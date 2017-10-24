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Ankara Çubuk’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA’nın Çubuk İlçesi’nde Cem Demirhan, kavga ettiği R

24 Ekim 2017 22:11

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA’nın Çubuk İlçesi’nde Cem Demirhan, kavga ettiği R.L. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Cem Demihan, bugün kavga ettiği R.L.\'nin evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma yeniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.L., mutfaktan aldığı bıçakla Demirhan’ı göğsünden bıçakladı. Demirhan’ın yaralı halde otomobiline binmeye çalıştığını gören çevredekiler, durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Cem Demirhan, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Demirhan, buradaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan R.L., polis tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.

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