Ankara çok farklı!..



Ankaraspor, Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'u sahasında 4-0 mağlup etti. Başkent ekibinin golleri, De Nigris, Tetoric(kk) ve Mehmet Çakır(2)'dan geldi.





Turkcell Süper Lig'in 8. haftasında Ankaraspor'la Kocaelispor Ankara'da karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden başkent ekibi, puanını 16'ya çıkarttı.



8. Haftaya 13 puanla altıncı sırada giren Ankaraspor, Mahmet Çakır'ın etkili performansıyla karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu.



İlk dakikalarda aradığı golü bulamayan başkent ekibi, 20. dakikadan sonra savunmasında açıklar vermeye başladı.



Rakip kalede pozisyon üretmeye devam eden Ankaraspor, 39. dakikada Mehmet Çakır'ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan De Nigris'in topu ağlara göndermesiyle 1-0 önde geçti ve ilk yarı da aynı skor sona erdi.



İkinci yarıya hızlı giren başkent ekibi, 46 dakikada Durdo Tetoric'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.



Kocaelispor kalesindeki baskısını sürdüren Ankaraspor, 60. dakikada Mehmet Çakır topu filelerle buluşturmasıyla skoru 3-0'a getirdi.



Farkın verdiği rahatlıkla etkili oyununu sürdüren başkent ekibinde Mahmet Çakır, 74. dakikada meşin yuvarlağı bir kez daha filelere göndererek farkı 4'e çıkarttı.



Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve karşılaşma başkent temsilcisinin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.





ANKARASPOR: 4 - KOCAELİSPOR: 0

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serdar Diyadin xx, Emin Yıldırım xx

Ankaraspor: Senecky xx, Erhan xxx, Ediz xx, Muhammed xxx, Uğur xx, Mehmet Çakır xxxx, Theo xxx, Hürriyet xx, Özer xxx (Dk. 83 Anıl x), Neca xxx (Dk. 65 Adem xx), De Nigris xxx (Dk. 65 Mehmet Özdemir xx)

Kocaelispor: Kılıçarslan x, Musa xx, Tutoriç x, Tolga x, Volkan x, Bülent xx, Semavi x, Kemal x, Serdar x (Dk. 67 Murat x), Serhat x (Dk. 76 Ahmet x), Taner x (Dk. 67 Jestroviç x)

Goller: Dk. 39 De Nigris, Dk. 60 ve 73 Mehmet Çakır, Dk. 46 Tutoriç (kendi kalesine)

Sarı kartlar: Dk. 7 Taner, Dk. 40 Serdar, Dk. 42 Bülent (Kocaelispor), Dk. 16 Ediz (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Mehmet Çakır'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Theo'nun vuruşunda, kaleci Kılıçarslan meşin yuvarlağı kontrol etti.



14. dakikada Kocaelispor yarı alanının ortasında buluştuğu topla ceza sahasına kadar giden Mehmet Çakır'ın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.



20. dakikada Ankaraspor ceza alanında oluşan karambolde Tolga'nın yerden vuruşunda, kaleci Senecky'yi geçen topu çizgi üzerinden Mehmet Çakır uzaklaştırdı.



33. dakikada Neca'nın pasıyla ceza alanında hareketlenen Özer'in son çizgiye indikten sonra ortaladığı topa De Nigris dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



39. dakikada Mehmet Çakır'ın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki De Nigris, ayak koyarak, yerden gelen topu ağlara gönderdi: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaraspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de oynanan maçta Ankaraspor, Kocaelispor'u 4-0 yenerek ligdeki 5. galibiyetini aldı.



46. dakikada gelişen Ankaraspor atağında Mehmet Çakır'ın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu Kocaelisporlu Tutoriç ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-0



57. dakikada De Nigris'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Neca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kılıçarslan'da kaldı.



59. dakikada Neca'nın serbest atıştan ceza alanına gönderdiği topa Mehmet Çakır kafayla vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



60. dakikada ani gelişen Ankaraspor atağında, Özer'in pasıyla ceza alanına girerken buluşan Mehmet Çakır bekletmeden vurdu ve topu kaleci Kılıçarslan'ın yanından filelere gönderdi: 3-0



65. dakikada Neca'nın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Özer'in müsait pozisyondaki sert şutunda, kaleci Kılıçarslan son anda topa kornere çeldi.



73. dakikada Özer'in çıkardığı topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Mehmet Çakır'ın yerden gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak bir kez daha Kocaelispor ağlarına gitti: 4-0



Karşılaşma Ankaraspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

