Ankara Büyükşehir'den Kazakistan'a tıbbi yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin Kazakistan'a yaptığı tıbbi yardımın Büyükelçi Saparbekuly'e ulaştırıldığını duyurdu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'nin yardım talebine cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yapılan yardımların ulaştırıldığını Twitter hesabından duyurdu.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan’da salgının artış göstermesi sonrası Büyükelçi Abzal Saparbekuly’in tarafımıza yönelttiği destek talebine sessiz kalmadık. 20 bin maske ve 12 bin el dezenfektanını 10 Temmuz’da kendilerine teslim ettik. Küresel ölçekte dayanışmayı sürdürerek bugünleri aşacağız" dedi.

Kazakistan'da vaka sayıları yükseliyor

Kazakistan’da son 24 saatte 1,708 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 56 bin 455’e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan’da son 24 saatte 1,708 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 56 bin 455’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 264 olurken iyileşenlerin sayısı 32 bin 500 kişi olarak rapor edildi.