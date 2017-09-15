Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk Meydanı' açıklaması

TBMM önündeki anıtsal değeri olan Atatürk Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerekçesiyle yıkıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meclis önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Meydanı ve Anıtı ile önündeki havuzun tadilattan geçirildiği, havuz kısmı, fıskiye sistemi ve mermerleri yenileme çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi.

Anıt üzerindeki yazıların sökülemeyecek şekilde yeniden yazılacağı, yenileme çalışmalarının yaklaşık iki ay süreceği belirtildi.

TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.