Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm genel müdür ve bürokratların istifası istendi

Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 23 yıllık görevinden istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna'nın, belediyedeki tüm genel müdür ve bürokratların istifalarını istediği bilgisi verildi.

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları gibi tüm üst kademenin istifaları Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istenirken, Asım Balcı’nın da istifa dilekçesi alındı.

İki dönemdir Sincan Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Tuna dün Sincan Belediyesi’ndeki çalışanlarla vedalaştı.