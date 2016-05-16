Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 553 milyon liralık kayıp!

Melih Gökçek’in başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendi verilerine göre, 553 milyon TL’nin “noksan” olduğu ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi bütçesinde “sayım noksanı” olarak, kısa süreli alacak ve borçların kaydedildiği hesap kalemi altında, 2013 yılından bu yana 553 milyon TL birikti. Konuyu Belediye Meclisi toplantısında gündeme getiren CHP’li üyelerin sorularının ise yanıtsız kaldığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, maliyetin büyüklüğüne dikkat çekerek “Bu hesap belediyede 553 milyon TL’lik para ya da taşınır mal ve malzemenin kayıp olduğunu göstermektedir. Konu ile ilgili acilen açıklama yapılmalı ve sorumluların tespit edilerek haklarında işlem yapılmalıdır” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları EGO ile ASKİ’nin 2015 Malı Yılı Kesin Hesapları, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı.

Ancak bütçedeki açıklanamayan kalemler dikkat çekti. Büyükşehir’in 4 milyar TL’nin üzerindeki bütçesinde, 553 milyon TL’nin “sayım noksanı” olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Bütçenin yüzde 10’una yakın kısmı “noksan” sayılırken, CHP’li meclis üyelerinin itirazları görmezden gelindi.