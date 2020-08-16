Ankara Büyükşehir Belediyesi, yardım kolilerini dağıtmak için seçimi beklemiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, stoklarında bulunan ve 2019 yılı içinde vatandaşlara dağıtılması planlanan yardım kolilerinin yarısının, yerel seçimlere üç ay kala dağıtıldığına dikkati çekti. Mart ayında dağıtılan yardım kolisi sayısı, yılın en yüksek seviyesini gördü.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda sosyal yardımlar gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aralık 2018’de ihalesi yapılan toplam 150 milyon TL’lik yardımın yüzde 50’sinin seçim nedeniyle dağıtıldığını söyledi.

Yavaş, normalde dört seferde dağıtılması gereken yardımların 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce tek kalemde dağıtıldığını dile getirdi. Verilere göre, 2019 yılı için hazırlanan toplam 352 bin 289 yardım kolisinin 176 bin 237’si ocak, şubat ve mart aylarında dağıtıldı.

Yardım kolilerinin yüzde 51’inin dağıtımı 2019’un ilk üç ayına sıkıştırıldı

İhalesi Aralık 2018’de yapılan ve 2019 yılı içinde dağıtımı planlanan 352 bin 289 kolinin 72 bin 241’i 2019 yerel seçimlerinin gerçekleştirildiği mart ayında vatandaşa ulaştırıldı. Yardım kolilerinin toplamının yüzde 51’inin dağıtımı ise 2019’un ilk üç ayına sıkıştırıldı. Buna göre, Ocak 2019’da 63 bin 244, Şubat’ta 40 bin 752, Mart’ta ise 72 bin 241 sosyal yardım kolisinin dağıtımı gerçekleştirildi.