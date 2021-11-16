Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelere 500 TL tutarındaki ilk doğalgaz ödemesini yatırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent Kartı’na 500 TL tutarında doğalgaz ödemesi yapıldığını açıkladı. Yavaş yardımın Kasım ayından geçerli olmak üzere 4 ay boyunca yapılacağını duyurdu.

Yavaş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Kara Kış Destek Paketi’ kapsamında 4 ay boyunca 186 bin 209 aileye toplamda 2 bin 150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 350 TL’lik doğalgaz desteğinin sağlanacağını duyurdu ve “Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz” dedi.

GazeteduvaR'da yer alan habere göre, sosyal yardım alan aileler bundan sonra Başkent Kart’ları ile abone numaralarını girerek gaz kiosk'larından doğalgaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek. Yatırılan tutarlar; doğalgaz faturası, kartlı sayaçlar ve “http://gazmatik.com.tr/” adresinde konumları bulunan gaz kiosklarından sadece doğalgaz yüklemelerinde geçerli olacak.