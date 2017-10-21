T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde 'kadro' eylemi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti ile çalışan yaklaşık 150 kişi, bazı çalışanlara kadro verildiği iddiasıyla eylemi yaptı

21 Ekim 2017 04:56

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti ile çalışan yaklaşık 150 kişi, bazı çalışanlara kadro verildiği iddiasıyla eylemi yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti ile çalışan yaklaşık 150 kişi, bazı çalışanlara kadro verildiği iddiasıyla gece saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Bunun üzerine çok sayıda polis belediye önünde önlem aldı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, \"Başkanımızın Ramazan ayında vermiş olduğu sözü yerine getirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz sabırsızsınız, biran önce bu sözün yerine getirilmesini bekliyorsunuz. Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama elimizde belli sayıda bir kadro var. Hepinize kadro verilecek, şartları tutan. Şu anda elimizdeki kadro sayısı 175. Dolayısıyla işe giriş tarihinden itibaren 175 kişiye kadro vereceğiz. Ondan sonra Kasım\'ın başında belediye meclisimiz var. Buradan diğer arkadaşlar, öbür arkadaşlara da kadro açılması konusunda karar alacağız, bakanlığın onayına sunacağız\" dedi.
Yapılan bu açıklamaya çalışanlar tepki verdi. Ardından Balcı, belediye binasına gitti. Bir süre daha belediye önünde bekleyen çalışanlar, daha sonra polisin uyarısıyla ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUANKARA DHAANKARA Büyükşehir BelediyesineAile Yaşam MerkezlerindeAnkara Büyükşehir Belediyesi KültürSosyalDairesi BaşkanlığıBüyükşehir BelediyesiBununBuradaBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24