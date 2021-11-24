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Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğretmenler Günü nedeniyle okullara çiçek gönderdi

24 Kasım 2021 13:15

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle merkez ve kırsal ilçelerdeki bin 883 okula çiçek aranjmanları gönderdi.  

ABB bünyesindeki ANFA Bitki Evi’nde kaktüs ve sukulentlerle  hazırlanan aranjmanlar öğretmenlere ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Aydınlık geleceğimizin ışığı olan gençlerimizin kilidi sizler, anahtarı ise sizin ilminiz ve sabrınızdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımızla kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” mesajıyla ulaştırıldı.

 

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