Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğretmenler Günü nedeniyle okullara çiçek gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle merkez ve kırsal ilçelerdeki bin 883 okula çiçek aranjmanları gönderdi.

ABB bünyesindeki ANFA Bitki Evi’nde kaktüs ve sukulentlerle hazırlanan aranjmanlar öğretmenlere ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Aydınlık geleceğimizin ışığı olan gençlerimizin kilidi sizler, anahtarı ise sizin ilminiz ve sabrınızdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımızla kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” mesajıyla ulaştırıldı.