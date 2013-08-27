Ankara Büyükşehir Belediyesi: ODTÜ yolunu yılbaşında hizmete açarız

ODTÜ Ormanı’ndan geçirilmesi planlanan Anadolu Bulvarı- Konya Yolu arasındaki bağlantı yolu için ağaçların kesilerek, yolun kampüs içerisinden geçmesine karşı eylemler devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ODTÜ Senatosu’nun projeyi onayladığını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunarak imar planı beklendiğini söylediler. Yetkililer ayrıca bir aksilik çıkmaması halinde yolun yılbaşında hizmete açılacağını da vurguladılar.

Miray Çimen'in radikal.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Anadolu Bulvarı ile Konya Yolu arasında yapılan ve ODTÜ Ormanı’ndan geçirilmesi planlanan bağlantı yolu projesinin 20 yıl önce dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın döneminde ilk kez ortaya çıktığını belirterek, “O dönem kimse itiraz etmemiş. Ancak şimdi Karayalçın’ın yaptığı bir planlamaya aynı partinin milletvekilleri yaptırmayız diye çıkıyorlar” dediler.

Yetkililer ODTÜ Senatosu’nun projeyi onayladığının ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunarak imar planı beklendiğini kaydederek, “Şu anda ODTÜ arazisi içerisinde bir çalışma yapmıyoruz. Sadece ODTÜ’nün dışındaki alanlarda devam ediyor çalışmalarımız. Çevre Bakanlığı’ndan ne zaman o plan onaylanırsa ondan sonra da oturup, ODTÜ ile protokol yapılacak” diye konuştular.

ODTÜ arazisi içerisinde yaklaşık 250-300 adet ağacın nakledileceğini ve yolun geçeceği bölgelerde daha çok fundalık alanlar olduğunu savunan yetkililer, “Biz bu ağaçları ODTÜ’nün istediği yere de nakledebiliriz, ihtiyaç olan başka bir yere de nakledebiliriz” dediler. Yetkililer bir aksilik çıkmaması halinde yolun yılbaşında hizmete açılacağını da vurguladı.