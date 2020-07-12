Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma talebine karşı çıkan Mamak Belediye Başkanı 6 kere borçlanma yetkisi almış

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimince talep edilen, “Bütçenin yüzde 10’una kadar borçlanma” talebine karşı çıkan ve “Meclis borç vermeyince ağlıyorsunuz” diyen Mamak Belediye Başkanı Köse’nin, 31 Mart’tan bugüne altı kere borçlanma yetkisi aldığı öğrenildi. Köse’ye verilen borçlanma yetkisi ise 105 milyon TL’ye ulaştı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a belediye bütçesinin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisi verilmesi teklifine karşı çıkan Mamak Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Murat Köse’nin, belediye bütçesinin yüzde 35’i oranında borçlanma yetkisi aldığı öğrenildi. Yavaş’a, “Salgın nedeniyle zor durumda olan yurttaşlara yardım edilmesi” amacıyla verilecek kredinin 100 milyon TL ile sınırlandırılmasını isteyen Köse’ye, 31 Mart 2019’dan bugüne Mamak Belediye Meclisi’nde, 105 milyon TL borçlanma yetkisi verildi.

Bir grup gazeteci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABB yönetiminin meclisten talep ettiği borçlanma yetkisine ilişkin konuşan ve “Seçim öncesinde, ‘Ankara'nın kaynakları çok, borç almayacağım’ dediniz. Bugün ise belediye meclisi borç vermiyor diye ağlıyorsunuz” ifadelerini kullanan Köse’nin, 15 ayda altı kere borçlanma yetkisi aldığı ortaya çıktı.

Köse’ye ilk borçlanma yetkisi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden iki ay sonra, “İşçilerin kıdem tazminatının ödenmesi” gerekçesiyle verildi. Toplam 4,5 milyon TL olan borçlanma yetkisinin süresi 36-120 ay olarak belirlendi. Köse, 3 Temmuz 2019’da ise “Yatırım hizmetlerinde kullanmak üzere” 30 milyon TL’lik borçlanma yetkisi aldı. AKP’li Köse’ye Eylül 2019’da, “Taşıt satın alınması” amacıyla 16 milyon TL, Ekim 2019’da ise “Yatırımların finansmanı” amacıyla 15 milyon TL borçlanma yetkisi verildiği kaydedildi. Mamak Belediye Meclisi’nden belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi için geçirilen kararların toplam tutarı 65,5 milyon TL oldu.

Köse, 2020 yılında da iki kere borçlanma yetkisi aldı. Buna göre Meclis’ten, 6 Ocak’ta 38 milyon TL, 11 Haziran’da ise 17 milyon TL’lik borçlanma yetkisi geçirildi. Başkana verilen borçlanma yetkilerinin gerekçesinin ise “Yatırımların finansman edilmesi ve muhtelif işlerde kullanmak üzere” olduğu dile getirildi.

Köse’ye 31 Mart’tan bugüne verilen borçlanma yetkileri, ABB Meclisi’nde de gündeme geldi. Meclis’in CHP’li Üyesi Ertan Işık, Mansur Yavaş’a verilmeyen borçlanma yetkisinin AKP’li ilçe belediyelerinde kullanıldığını söyledi. Mamak Belediyesi’nin borçlanma limitini kuruşuna kadar kullandığını belirten Işık, “Bu durum Mamak Belediyesinin borçlanma olmadan faaliyetlerini sürdürmekte çok zorlandığına işaret etmektedir. Sıra ABB Meclisi’ne gelince siyasi hırs her şeyin üstüne çıkmakta, Ankaralı hemşerilerimize yarar sağlayacak kararlara bile hayır denilebilmektedir” dedi.