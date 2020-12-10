Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'uyuşturucu sevkiyatı' haberlerine ilişkin açıklama: Trol başının yalan beyanları kaybetmeye mahkûm

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın kuruluşlarının yayınlarında ve sosyal medya paylaşımlarında "Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanının, sokağa çıkma yasağında kurum kartı kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandığı" iddiasına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ''Söz konusu şahsın kullandığı görevli kartlarından birinin eski tarihli, diğerinin sahte olduğu; şahsın izinli sayılması için Ankara Valiliği’ne başvuru yapılmadığı vurgulanan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adı geçen her duruma 'mal bulmuş mağribi' gibi yorum yapan sosyal medya trollerinin, havuz medyasının ve trol başının yalan beyanları her zaman olduğu gibi doğrular karşısında kaybetmeye mahkûm olmuştur" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"09.12.2020 tarihinde bazı basın kuruluşlarının yayınları ile sosyal medya paylaşımlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanının karıştığı belirtilen narkotik soruşturma kapsamında,

-Suça karıştığı belirtilen şahsın sokağa çıkma yasağında kullandığı görevli kartlarının birinin eski tarihli, birinin ise sahte olduğu,

-Güncel sokağa çıkma yasağı kapsamında şahsın suç tarihinde izinli sayılabilmesi için bilgilerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ankara Valiliği’ne bildirilmediği ve böyle bir izin alınmadığı,

Kullandığı aracın ABB ile ilgisi yok

-Şahsın kullandığı aracın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, hususunu bilgilerinize sunarız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin adı geçen her duruma 'mal bulmuş mağribi' gibi yorum yapan sosyal medya trollerinin, havuz medyasının ve trol başının yalan beyanları her zaman olduğu gibi doğrular karşısında kaybetmeye mahkûm olmuştur.

İşten çıkarılma işlemleri tamamlanmıştır

Başkanımız Sayın Mansur Yavaş yönetiminde 32 bin personeli ile kente hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kanunlara göre hareket eden, şeffaflık ilkesini şiar edinmiş bir devlet kurumudur. Bahsedilen şahsın işten çıkarılma işlemleri tamamlanmıştır. Ülkemizde yüzyılın parselleme, FETÖ terör örgütü ile iş tutma ve talan organizasyonuna öncülük eden şahıslar, bu tip niteliksiz girişimleri ile üzerlerine yapışmış suçlardan arınamayacak, aziz milletimizin vicdanının ardından hukuk nezdinde de er ya da geç yargılanacaklardır."