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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mamak Belediyesi'ne 'pankart' tepkisi

"Pankart asılan sokaklar sizin sorumluluğunuzda, Belediye Başkanı'nın, kendi beceriksizliğini ve iş bilmezliğini üzerimize atması trajikomik!"

26 Kasım 2020 21:38

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP yönetimindeki Mamak Belediyesi'nin 'siyasi çıkar' amaçlı pankartlar astığını savunurken, yapılan açıklamada "Pankart asılan Hakan Sokak, Haldun Sokak ve Bakış Sokak Mamak Belediyesi’nin sorumluluk alanıdır. Mamak için henüz tek bir icraatını göremediğimiz, vatandaşın kendisine ve CİMER'e yazı yazıp 'sahip çıkın' demesine rağmen Ali Kuşçu Bilim Merkezi'ne bile sahip çıkamayan, kıraathane diye konteyner koyup bunu milletin parasıyla bilboardlara yazdıracak vizyona sahip olan Mamak Belediye Başkanı'nın, kendi beceriksizliğini ve iş bilmezliğini üzerimize atması trajikomik bir durumdur" denildi.

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