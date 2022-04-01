Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün (cuma) gece yarısından yarına (cumartesi) kadar yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. ABB, kuvvetli rüzgar ile birlikte ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada, bugün (1 Nisan Cuma) gece yarısından itibaren; yarın (2 Nisan Cumartesi) saat 22.00’a kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

ABB’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

“Ankara genelinde bugün gece saatlerinden itibaren yer yer 60-90 km/saat şeklinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama Zamanı: 02.04.2022 Saat: 00.00,

Bitiş Zamanı: 03.04.2022 Saat: 22.00”