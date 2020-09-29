Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kartlı su sayaçlarına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'ye kayıtlı 420 bin kartlı su sayacından 380 bininin tek firmaya ait olduğunu ve bunların bakım onarım işlemlerinin de aynı firma tarafından yapıldığını açıkladı. Sayaçlarla ilgili ihalede bu firmayla ilintili olduğu değerlendirilen tek firmanın yaklaşık maliyetinin çok üzerinde teklif verdiğini kaydeden ABB, kamu kaynaklarını hiçbir şekilde israf etmeyeceğini belirterek, onarım hizmetlerini ASKİ’nin kendi imkânlarıyla gerçekleştirilmesi için gereken tedbirlerin alındığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kartlı sayaçlardaki onarım problemine ilişkin açıklama yaptı. Sayaçlar için yapılan ihaleye yüksek teklif veren firmanın toplantıya çağrıldığını ancak firmanın katılım göstermediğini açıklayan belediye, "Kurumumuz hiçbir kumpasın, tekelciliğin ve çıkar gruplarının esiri olmayacak; garip gurebanın dişinden tırnağından artırarak ödediği her kuruşun hesabını yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Arıza başvurularına hızla müdahale etmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye'sinin açıklaması şu şekilde:

"ASKİ’ye kayıtlı yaklaşık 420 bin kartlı su sayacından 380 bini tek firmaya ait olup, bu sayaçların bakım ve onarım işlemleri uzun süredir aynı firma tarafından yapılmaktadır. Bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı aksaklıklar yıllardır halkımızda büyük memnuniyetsizliklere yol açmasına rağmen eski yönetimler döneminde maalesef sorun çözülmemiştir.

"Son olarak, sayaçlarla ilgili yapılan açık ihalede bu firma ile ilintili olduğu değerlendirilen yalnızca bir firma tarafından teklif sunulmuş, yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde bir fiyat ASKİ’ye dayatılmıştır. Bahsi geçen firmanın sunduğu teklifi kabul etmemizin, Ankaralılara sözümüz olan dürüst yönetim anlayışı ile şeffaflık, hesap verebilirlik ve en uygun maliyet ilkelerimizin inkârı anlamına geleceğini bilmekteyiz. Bu nedenle firma yetkilileri 28 Eylül 2020 günü çalışma toplantısına davet edilmiştir. Açıklanan toplantıya firma tarafından katılım sağlanmamıştır.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin bu konudaki tavrı açık ve nettir: Kamu kaynakları hiçbir şekilde israf edilmeyecek, tüyü bitmemiş yetimin hakkı hiç kimseye yedirilmeyecektir. Bu yüzden dayatmaları kabul etmeyeceğimizi bir kez daha açıkça vurguluyoruz. Kurumumuz hiçbir kumpasın, tekelciliğin ve çıkar gruplarının esiri olmayacak; garip gurebanın dişinden tırnağından artırarak ödediği her kuruşun hesabını yapacaktır. Ortada bu kadar borçlu bir Belediye varken, vatandaşlarımız açlık ve geçim sıkıntısı içerisindeyken, üzerine bir de zorlu bir pandemi süreci yaşanıyorken kimseye asla taviz verilmeyecek, kamu malı hiçbir tüccarın konforu için peşkeş çekilmeyecektir.

"Kartlı sayaç bakım onarım hizmetlerini ASKİ’nin kendi imkânlarıyla gerçekleştirmek ve tek bir firmaya mahkûmiyetin yaşanmayacağı sayaçlarla değişim yapmak için gerekli tedbirleri hızla almaktayız. Abonelerimizin yıllardır yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve daha kaliteli hizmetin sunulması için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekte, arıza başvurularına zaman mefhumundan bağımsız bir şekilde hızla müdahale sürecini sürdürmekteyiz.

"Bu geçiş sürecinde yaşanabilecek gecikmeler için özür diliyor; milletimizin hakkını, hukukunu ve parasını korumak amacıyla aldığımız kararları tüm Ankaralıların anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."