Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden israf genelgesi: 4 lüks araç ihaleyle satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş imzalı bir genelge yayınladı. Tüm birimlerden tasarruf ve israfla mücadele edilmesi istenen genelgede belediyeye ait 4 lüks aracın da ihaleyle satılacağı yer aldı.

Bu kapsamda, BELKA Anonim Şirketi, yarın saat 14.30'da bir lüks arazi aracı ile 3 binek aracın satışı için kapalı zarf pazarlık yöntemiyle ihaleye çıkacak. İhale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Lüks araçların satışından 2 milyon 15 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Araçların satılamaması durumunda ikinci ihale 26 Kasım'da gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat'ta da 3 lüks aracın satışından 2 milyon 101 bin lira gelir elde etmişti.