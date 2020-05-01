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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iş kaybına uğrayan terzilere destek: 50 kişi daha alınacak

01 Mayıs 2020 16:47

Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle 70 terziyi maske dikimi için işe aldı. Terzilere parça başına ücret ödenirken 50 terzinin daha işe alınması planlanıyor.

Salgın nedeniyle iş kaybına uğrayan, iş yerini kapatmak durumunda kalan terzi ve tekstil işçileri ile ortak bir proje hazırlandı. Ankara Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde kurulan atölyede iki haftadır üretim yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal “40 terzi arkadaşımız ile başladık, şimdi 70 oldu. 120 kişiye yükselteceğiz. Önümüzdeki hafta maske üretimimizi 200 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Merkeze kendi makinelerini getiriyorlar biz de lojistik destek sağlıyoruz” dedi.

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