Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iş kaybına uğrayan terzilere destek: 50 kişi daha alınacak

Salgın nedeniyle iş kaybına uğrayan, iş yerini kapatmak durumunda kalan terzi ve tekstil işçileri ile ortak bir proje hazırlandı. Ankara Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde kurulan atölyede iki haftadır üretim yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal “40 terzi arkadaşımız ile başladık, şimdi 70 oldu. 120 kişiye yükselteceğiz. Önümüzdeki hafta maske üretimimizi 200 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Merkeze kendi makinelerini getiriyorlar biz de lojistik destek sağlıyoruz” dedi.